Apoiadores voluntários ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, preparam neste próximo domingo (01), a partir das 8 horas (manhã) no Parque Mutuca um adesivaço em prol do governo federal.

da redação

A ação é uma representatividade voluntária do Movimento da Direita do Tocantins (MDT) que se reúnem em apoio ao presidente. Não há organizador específico nesse movimento, trata-se de amigos e conhecidos de grupos que apoiam as ações do Governo Federal. A cada adesivaço os voluntários buscam atingir mais interessados de cada momento promovido.