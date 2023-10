Gurupi: Grupo político de Eduardo do Dertins mostra força ao eleger conselheiro tutelar em primeiro lugar

da redação

O candidato Carlos Eduardo foi eleito no dia 01/10 em primeiro lugar como conselheiro tutelar , tendo apoio do grupo do Deputado Eduardo do Dertins, ele obteve 789 votos. Carlos Eduardo agradeceu ao apoio do amigos, e em especial ao grupo do Deputado Eduardo do Dertins que abraçaram a campanha dele.

Eduardo do Dertins enfatizou a importância do trabalho em equipe, uma vez que juntos fazem a diferença na tomada de decisão. “Carlos Eduardo é uma pessoa do bem que eu acredito que está preparado para garantir o direto da criança e do adolescente”, afirmou o deputado.