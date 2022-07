Por Redação

A senadora e pré-candidata à reeleição Kátia (Progressistas) recebeu na noite desta quinta-feira (30) manifestações de apoio à sua reeleição de grupos políticos de Colinas do Tocantins. Ela participou de três reuniões consecutivas, preparadas pelos líderes dos grupos locais, com o intuito de manifestarem sua adesão ou reafirmarem apoio ao projeto da senadora.

Nos encontros, estiveram ao lado de Kátia os vereadores do município Leandro Coutinho, presidente da Câmara Municipal; Deuline Farias, Antônio Pedrosa (Azia), Genival Dourado, Daniel Garrincha e Augusto Agra.

Para a primeira reunião, a senadora foi recebida na residência da vereadora Deuline e do ex-vereador Roni Farias. Lá eles reuniram, além de vereadores, suplentes e líderes locais. “Quero agradecer a cada um de vocês presentes aqui e dizer que a senadora Kátia fez e ainda quer fazer mais por Colinas. É isso que a gente quer e tenho certeza de que ela vai fazer muito mais”, destacou a anfitriã, vereadora Deuline. “A senhora conta com o nosso apoio, com a nossa firmeza e com o nosso trabalho”, reiterou Roni.

Em seguida, a senadora se dirigiu à Câmara Municipal, onde era realizado encontro do Partido dos Trabalhadores (PT) de Colinas, liderado pela deputada estadual e pré-candidata à reeleição Amália Santana e pelo ex-prefeito e ex-deputado estadual José Santana. No encontro, a senadora conversou com os líderes, militantes e simpatizantes do partido e recebeu deles manifestações de apoio.

“Aqui nós estamos falando o quanto é importante o voto na senhora. Uma mulher empoderada como a senhora, com um trabalho como o seu, tem que ter mandato para continuar ajudando o Tocantins”, afirmou Amália.

Por fim, Kátia falou a um público composto, em sua maioria, por educadores, num evento organizado pela pré-candidata a deputada federal Professora Raimundinha e pela diretora regional de Educação de Colinas, Josefa Almeida, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). “A senadora é uma pessoa para quem não tenho o mínimo receio de vir à praça pública manifestar apoio, porque sei do trabalho, da competência e da sua luta”, frisou a Professora Raimundinha.

Na oportunidade, Kátia agradeceu o apoio dos líderes e parabenizou Colinas pela demonstração de interesse com relação ao futuro político do Tocantins.

“Um período de eleição sempre é um período importante. Fiz três reuniões aqui em Colinas hoje e, sinceramente, as três reuniões com muita gente. Eu agradeço de coração a todos os líderes, não só pelas declarações de apoio, mas por terem feito esse trabalho tão bonito de trazer as pessoas para nos ouvir e tomarem conhecimento de como conduzimos o mandato até aqui e dos nossos projetos futuros”, frisou Kátia.

Acompanhando a senadora nos três encontros, o presidente da Câmara, Leandro Coutinho, reiterou o apoio dos grupos ao projeto. “Tenha plena convicção, senadora, de que Colinas vai abraçar novamente a sua reeleição e esse time de guerreiros aqui vai contribuir e ajudar a senhora a chegar lá, se Deus quiser. Pode contar conosco e vamos caminhar juntos”.