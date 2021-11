por Redação

O empresário Edison Dutra, mais conhecido como Edison Tabocão, reuniu empresários, amigos e lideranças políticas para a apresentação dos novos investimentos do Grupo Tabocão no estado do Tocantins e da nova campanha publicitária do grupo, denominada de “Quilômetros de História”.

O evento aconteceu em Palmas, nesta sexta-feira, 19, em Palmas e foi prestigiado por jornalistas de todo o Estado, pelo governador em exercício, Wanderlei Barbosa (sem partido), senadores Kátia Abreu (PP/TO), Irajá (PSD/TO) e Nelson Trad (PSD/MS), pelo deputado estadual Leo Barbosa (SD), presidente da Uvet, vereador e suplente de senador, Terciliano Gomes, prefeitos, vice-prefeitos tocantinenses e do superintendente do Basa no Tocantins, Marivaldo Melo.

A campanha publicitária marca as comemorações dos 40 anos do Grupo Tabocão, empreendimento que começou no Tocantins e hoje está presente também nos estados de Goiás, Pará, São Paulo e uma distribuidora de combustível matriz em Senador Canedo (GO), com filiais de distribuição em Uberlândia (MG), São Luiz (MA), Ribeirão Preto (SP) e Porto Nacional (TO).