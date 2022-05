por Wesley Silas

O grupo tem o perfil de não entrar em bola dividida, mas a cada dia tem se tornado forte na região sul, onde trabalha silenciosamente com a força do PSB e do PSD, participa ativamente de ações das entidades sociais e esportiva e, sua participação na economia, o credencia como alternativa para representar o segmento do agronegócio do “novo polo agrícola do Brasil” – Tocantins.

De forma discreta, a presença do grupo Stival no mais variados eventos sociais, culturais e econômicos tem provocado arrepios no grupo dos Moreiras. Na disputa a estadual deste ano já não há mais alianças entre Gutierres Torquato (PDT) e Eduardo Fortes (PSD), assim como na disputa a vice-governador entre o ex-prefeito Laurez Moreira e o empresário Oswaldo Stival.

Se for levar em conta as conversas de bastidores da política, a situação não é muito favorável ao grupo dos Moreira, diante ao crescimento do ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PL) no meio do empresariado de Gurupi. Daí, logicamente, o nome do empresário Oswaldo Stival (PSB) se fortalece como alternativa para ocupar o cargo de vice-governador na chapa de o governador Wanderlei Barbosa.