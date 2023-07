Share on Twitter

da redação

O grupo político liderado por Eduardo do Dertins é composto por diversos membros atuantes em diferentes esferas do governo e da sociedade civil. Essa base política tem demonstrado sua força recentemente ao promover uma série de eventos e ações em Gurupi, visando fortalecer o apoio e conquistar novos aliados no cenário local.

Movimentações em Gurupi

Nos últimos dias, os membros do grupo ligado ao deputado têm realizado diversas reuniões com lideranças locais, empresários e representantes de entidades da sociedade civil em Gurupi. As pautas discutidas nessas reuniões abrangem questões como melhorias na infraestrutura da cidade, geração de empregos, incentivo ao empreendedorismo e investimentos na área da educação.