Por Redação

Em mais um passo para fortalecer sua candidatura ao Senado, a senadora Kátia (Progressistas) fechou nesta quarta-feira (17) o apoio de um grupo político que dá ainda mais musculatura ao seu projeto. O vice-prefeito de Araguaína e candidato a deputado Estadual, Marcus Marcelo, declarou apoio oficial dele e de seus aliados em prol da candidatura da Kátia. Com Marcus, integram o time mais cinco vereadores, ex-vereadores, suplentes e líderes políticos de Araguaína, como o ex-deputado Raimundo Palito.

“Enfim o grande dia chegou: declaro que o grupo do Marcus Marcelo abraça a campanha dessa grande senadora que tem um legado extraordinário no Brasil, no Tocantins e especialmente em Araguaína. Eu falei que quando fosse escolher meu senador eu iria olhar a sua história. E é bom quando a gente olha a vida dessa mulher aguerrida com tantas realizações. Tenho certeza de que será mais uma vez a nossa representante no Senado”, defendeu Marcus Marcelo.

Araguaína, segunda maior cidade do Tocantins, também é um dos municípios onde Kátia é campeã em recursos. Obras como o Centro Especializado em Reabilitação (CER), a Feirinha, o Centro de Recuperação para Tratamento de Dependentes Químicos são apenas algumas das iniciativas na cidade que têm o dedo da Kátia. São mais de R$ 48 milhões em recursos enviados apenas pela senadora. É de Araguaína também o segundo suplente da parlamentar. Vereador por quatro mandatos, Soldado Alcivan integra o projeto político, aumentando a força da candidatura no norte do Tocantins.

Na reunião desta quarta-feira, Kátia agradeceu o apoio do grupo e já adiantou que a parceria será de longo prazo: “Não quero saber de namoro de verão. Eu quero é casamento, bodas de prata e bodas de ouro”, brincou a candidata. Kátia destacou ainda que sempre destinou recursos para Araguaína por entender a importância do município para a economia do estado, independentemente de apoios políticos na cidade.

“Este é um momento muito especial para mim. É um momento que consagra a nossa eleição. Araguaína é uma cidade que eu considero o carro chefe que puxa a economia do Tocantins. Eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande com essa cidade, trazendo os recursos para cá. Araguaína será um pilar importantíssimo dessa vitória. O apoio do Marcus Marcelo com esse time de primeira hora chega a ser emocionante”, confidenciou Kátia.

O apoio das lideranças de Araguaína reforça a construção que Kátia vem fazendo em torno de sua candidatura independente. Sem palanque de governador, e com liberdade para transitar por onde quiser, Kátia contabiliza ter o apoio de quase 80 prefeitos tocantinenses, fora vereadores, ex-prefeitos e líderes nos municípios. No currículo, Kátia tem a marca de mais de R$ 700 milhões em recursos destinados ao estado. São ações das mais diversas, projetos que impactam na vida das pessoas e uma alta taxa de resolutividade dos problemas da sociedade que cacifam Kátia para mais uma disputa eleitoral.

Garantiram apoio à parlamentar:

Presidente da Câmara, vereador Gideon Soares;

Vereadora Zezé Cardoso;

Vereador Luciano Santana;

Vereador Alcivan;

Vereador Claudiel,

Ex-vereadores: Cleudo Negão e Wagner Enoque;

Ex-deputado Raimundo Palito;