Um grupo que apoia a senadora Kátia Abreu em Gurupi se reuniu nesta segunda-feira (20) para traçar as metas visando a Plenária Regional do Partido Progressistas (PP) que acontecerá na próxima quarta-feira (22) na cidade. O evento será no Centro de Convenções Mauro Cunha às 19h30.

da redação

Na oportunidade, o grupo definiu ainda as metas visando a reeleição da senadora nessas eleições. “Estamos trabalhando para fazer um grande evento do PP nesta semana e na ocasião a senadora vai falar sobre seu trabalho no congresso nacional e das conquistas que Gurupi já alcançou por meio do seu mandato”, disse o vereador Zezinho da Lafiche.