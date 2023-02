Share on Twitter

O grupo que é da base do governador Wanderlei Barbosa na Terra das Dianas, é articulado pelo chefe de gabinete do deputado federal, Ricardo Ayres, Djalma Parente – Djalminha, que é ex-vereador na Terra das Dianas, é o secretário estadual de cultura e turismo, Hercy Filho, além de outras lideranças políticas da cidade.

A reunião aconteceu na sede do Degraus Bar, no setor Cavalvante e reuniu centenas de apoiadores.

Lembramos que o grupo é formado pela mesma base que elegeu com 63,88% o governador Wanderlei Barbosa no primeiro turno das eleições de 2022.

O grupo é também base dos demais grupos que deram o primeiro lugar para a senadora professora Dorinha, com 54,61% dos votos válidos, além de eleger o deputado estadual, Léo Barbosa, com 10,17% dos votos válidos na Capital do Mundo.

No grupo ainda não tem uma “cabeça de chapa”, mas ao que se sabe, que desta união e composição, sairá um dos fortes nomes que irá para a disputa eleitoral de 2024, em busca de ser o representante (a) no executivo municipal.