O Grupo Farmácia Artesanal foi eleito como um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil. Com mais de mil colaboradores em todo o país, o Grupo conquistou mais um reconhecimento no GPTW (Great Place To Work), sendo premiada como a 7° melhor empresa entre as 157 grandes e médias no segmento saúde do Brasil. O título é um dos mais concorridos do meio corporativo e foca em companhias com boas práticas no ambiente de trabalho.

“Investimos em projetos que valorizam tanto o indivíduo, quanto o coletivo, de uma empresa que só existe porque somos um grupo unido”, afirma Fernanda Domiciano, gerente nacional de Recursos Humanos. Anteriormente, a Farmácia Artesanal já havia recebido o selo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste.

O Grupo é reconhecido pela valorização profissional e pelo incentivo ao contínuo aperfeiçoamento para o desenvolvimento de pessoas e de carreiras e tem em seu DNA a cultura do cuidado com as pessoas.

“A proximidade e a abertura para escuta têm permitido construir um ambiente com segurança psicológica. As pessoas aqui sentem à vontade para sugerir e assim contribuir para um ambiente saudável. Também valorizamos a diversidade por acreditar que todos têm muito a contribuir com o negócio”, afirma Fernanda.

O grupo também realizou, nos últimos dois anos, a revisão de todos os processos internos: contratação, onboarding de colaboradores, programas de desenvolvimento e gestão de desempenho para alinhar todas as etapas e fortalecer as ações. “Acompanhamos a carreira e o desenvolvimento das pessoas. Isso começa no dia da integração, e continua com mentores”, afirma Fernanda.

Todas as ações contam com o amplo apoio dos gestores e do presidente do Grupo Artesanal, Evandro Tokarski, que reconhece o papel dos colaboradores na conquista. “Despertar o orgulho de ser Artesanal é um dos nossos pilares. Estamos trabalhando diariamente em projetos para expandir ainda mais essa cultura”, diz.