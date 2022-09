Share on Twitter

Por Wesley Silas

O vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato (PL) promoveu neste sábado, 17, uma passeata seguida de reunião para anunciar seu apoio à reeleição da senadora Kátia (PP).

Segundo Nato, mais de 2 mil pessoas prestigiaram os eventos dos dois candidatos.

“Com mais de 2 mil pessoas e no meio da rua fizemos uma grande reunião ontem e com a presença da senadora Kátia”, disse Nato ao anunciar a aliança com a senadora.