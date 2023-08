por Redação

O lançamento oficial do programa “Enxerga Tocantins”, marcou o início desta semana no sul do Estado. Idealizado pelo Deputado Estadual Gutierres Torquato, o projeto foi lançando nesta segunda-feira, 21, na sede do Instituto Gratidão Tocantins. O objetivo do programa é realizar mutirões de cirurgias de correção de catarata e pterígio, problemas de visão que acometem muitas pessoas e comprometem a qualidade de vida e dignidade.

“Arrepiei o dia inteiro com uma ansiedade boa no coração, e torcendo para que chegasse logo as 18h”*, foi assim que o deputado iniciou emocionado o seu discurso. Gutierres afirmou ainda que este foi um dos dias mais marcantes da sua trajetória e agradeceu a todas as lideranças presentes.

O evento de lançamento do programa reafirmou uma das missões do Instituto Gratidão Tocantins, que é transformar vidas e mostrou e a união do sul do Estado em prol da solidariedade. “O ‘Enxerga Tocantins’ vai devolver a alegria para as pessoas que farão as cirurgias de catarata e pterígio, esse é um projeto muito grandioso”, destaca o deputado Gutierres.

Segundo a coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira “é gratificante participar de um projeto transformador e ver tantas pessoas reunidas, tantas lideranças envolvidas mostram a seriedade e a importância do ‘Enxerga Tocantins’”.

O presidente Dida Moreira, em coro a coordenara do Instituto e com o deputado Gutierres afirmou estar entusiasmado e emocionado com a realização do projeto.

Estiveram presentes no evento importantes lideranças do sul do Tocantins. Os prefeitos de Peixe, Cezinha; Paulo Antônio de Alvorada; Ribeiro de Araguaçu; Flávia de Crixas; Big Jhow de Cristalândia; Divino Moraes de Sucupira; Júnior Marajó, de Cariri; e o vice-prefeito de Sandolândia, Luciano Barreto. Participaram também vereadores de diversos municípios da região sul, o presidente da Câmara de Gurupi, Valdonio Rodrigues e os vereadores de Gurupi: Marilis Fernandes, Leda Perini, Rodrigo Maciel, Ivanilson Marinho, Jair do Povo e Colemar Saborelle.

Juarez Moreira Neto, participou do evento como representante do Vice-Governador Laurez Moreira e, representando a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve o secretário de Governo Silvério Filho.