Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Ao todo, serão realizados 27 encontros em todos os estados, com previsão de término em 14 de julho de 2023. Participarão da cerimônia os ministros Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), e o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Os ministros atenderão a imprensa 30 minutos antes do início da plenária, que começa às 10h.

Serviço

Local: Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso

Endereço: Quadra 401 Sul, Avenida NS1 , Com Avenida LO 09, Conjunto 02, APE 11, 11 Plano Diretor Sul – Palmas – TO

Data: 16/06/2023

Horário: 10h às 13h