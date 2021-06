Share on Twitter

A declaração do deputado federal Carlos Gaguim ocorreu durante evento de entrega dos leitos de UTI’s do Hospital Geral de Gurupi.

Por Régis Caio

“O governo Carlesse tem se destacado e durante pesquisas feitas mostram que sua gestão é bem avaliada no estado. Aqui em Gurupi e região a pesquisa aponta 70 de aprovação deste atual governo, assim como no bico do papagaio em que ele tem quase 90% de aprovação, isto mostra o trabalho que o estado está proporcionando pelo povo tocantinense”, disse Gaguim.