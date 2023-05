da redação

A Câmara Municipal de Goiânia entregou nesta terça-feira, 16, a medalha do Agronegócio Otávio Lage de Siqueira para o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos). O convite foi feito pelo vereador Ronilson Reis (PMB), com o objetivo de fortalecer os laços entre os dois estados. A solenidade foi realizada durante o horário da sessão ordinária da Casa.

Para o parlamentar, a vinda do gestor vizinho é forma de trazer aproximação entre Goiás e Tocantins, principalmente na questão do agronegócio. “Ele é atuante no agronegócio, uma das personalidades do ramo, acho que é uma forma de colocar em evidência essa área que tão importantes para dois estados”, contou.