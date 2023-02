da redação

Com um investimento superior a R$ 400 milhões, o Complexo terá 148 leitos destinados à internação de pacientes adultos e pediátricos; além de outros espaços como ambulatório, laboratório, setor de exames por imagem, centro de infusão quimioterápico, enfermaria, UTI adulto e pediátrico, centro cirúrgico, enfermaria, farmácia, dentre outros setores.

A presença do governador Wanderlei Barbosa no lançamento das obras para conhecer o projeto e a estrutura da futura unidade de saúde em Goiás vem ao encontro das ações do Estado para atender os pacientes com câncer em tratamento. O Governo do Tocantins tem atuação efetiva para ampliar o atendimento no Estado, por meio da parceria com o Hospital do Amor, sendo este um hospital referência no tratamento oncológico no Tocantins.

Wanderlei Barbosa agradeceu o convite e destacou a importância de unir forças para um melhor atendimento à população. “Participar de um evento como esse é de grande importância, pois aqui fazemos intercâmbio, trocamos experiências e alinhamos práticas de Governo. No Tocantins, vamos ter o Hospital do Amor, localizado em Palmas. Estamos buscando o alinhamento jurídico para a parceria com o Hospital do Amor e concluir sua construção para que a unidade hospitalar também seja referência no Tocantins”, ressaltou o Governador.

Já o chefe do executivo do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, reforçou o compromisso com a saúde e agradeceu a presença do governador Wanderlei Barbosa, destacando o seu papel na busca de parcerias. “É um dia de grande emoção. Estamos lançando um Complexo Oncológico de Referência em nosso Estado e, para nós, é motivo de muita honra ter a presença de grandes lideranças políticas aqui. Agradeço a presença do governador Wanderlei Barbosa. Nos vemos com frequência em Brasília, sempre buscando reforços para os nossos Estados”, afirmou Ronaldo Caiado.

O secretário de Estado da Saúde do Tocantins, Afonso Piva de Santana, que acompanhou o Governador na agenda em Goiás, destacou que, no Estado, existe a parceria com o Hospital do Amor e, ainda, uma rede de atendimentos aos pacientes oncológicos em Palmas e Araguaína. “Mesmo com nossos pacientes assistidos, obras como a lançada hoje, pelo Governo de Goiás, nos servem de referência, visto que no futuro podemos alinhar parcerias para ampliação dos serviços já ofertados em nosso Estado”, destacou o secretário.

Estrutura e atendimento

O hospital será construído nas proximidades da rodovia BR-153, na capital de Goiás, e terá área total construída de 44,7 mil metros quadrados. Primeiramente, o Governo de Goiás ofertará tratamento oncológico especializado a crianças e adolescentes; já na segunda etapa, o atendimento será ampliado, englobando o tratamento especializado a adultos.