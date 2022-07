Por Redação

O governador e pré-candidato à reeleição, Wanderlei Babosa (Republicanos), participou neste sábado, 9, de três eventos esportivos na região norte do Tocantins. Pela manhã, ele jogou uma partida de futebol no distrito de Brasilênio (conhecido como Cantão), no município de Bandeirantes. À tarde disputou outra em Axixá e à noite assistiu à final do campeonato municipal de Augustinópolis entre os times “Benfica” e “Chapecoense.”

Em todas as localidades, o governador foi recebido por deputados, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e ex-vereadores, lideranças e amigos da região. Em Bandeirantes, por exemplo, ele foi acompanhado, entre outras autoridades, pelo deputado Eduardo do Dertins (Cidadania) e pelo prefeito Zé Mario (PP).

Já em Augustinópolis o chefe do Executivo estadual esteve sempre ao lado dos deputados Amelio Cayres (Republicanos) e Fabion Gomes (PL), além do vice-prefeito, José Mendonça, vereadores e secretários municipais.

TO-335

Na sexta-feira, 8, Wanderlei visitou as obras da TO-335, entre Colinas do Tocantins e Palmeirante, orçadas em R$ 46,9 milhões. Com ordem de serviço assinada por ele no final de maio deste ano, o trecho, de aproximadamente 70 KM de extensão, está passando por reciclagem e incorporação do asfalto velho para compor a nova base da rodovia, além da reconstrução de uma nova capa asfáltica, assim como novos dispositivos de drenagem para o escoamento da água pluvial sobre a nova pista.

Reunião

Ainda na noite de sexta o governador participou de uma grande reunião na residência do deputado Eduardo do Dertins, em Bandeirantes, que contou com a participação de inúmeras autoridades locais e regionais. Entre elas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças politicas expressivas.

Balanço

Wanderlei definiu como “muito produtiva” a viagem deste fim de semana.