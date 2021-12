Governador interino do Tocantins, Wanderlei Barbosa está com um pé no PP, depois de negociação com a senadora Kátia Abreu (PP).

Da redação

Segundo o site Metrópoles, confirmada a ida de Abreu para o TCU, Barbosa assumiria a liderança política no estado.

A filiação, porém, só ocorrerá depois de eventual impeachment do governador afastado Mauro Carlesse (PSL), que começa a ser votado terça-feira.