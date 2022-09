por Redação

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) é o nono melhor do Brasil entre os 27 governadores segundo pesquisas realizadas pelo Ipec (antigo Ibope), com 42% dos eleitores considerando sua gestão ótima ou boa e 39% afirmando ser regular. É o que mostra levantamento realizado pelo colunista do UOL, José Roberto de Toledo, publicado nesta segunda-feira, 5.

O colunista lembra que há no país quatro vice-governadores que assumiram e são candidatos à reeleição – Wanderlei Barbosa (Republicanos); Carlos Brandão (PSB), do Maranhão; Rodrigo Garcia (PSDB), de São Paulo; e Claudio Castro (PL), São Paulo.

Dos quatro, diz o colunista José Roberto de Toledo, apenas o governador Wanderlei Barbosa, chefe do Executivo do Tocantins, aparece bem em todas as pesquisas realizadas pelo Ipec, com saldo de 29 pontos percentuais de aprovação e 52% das intenções dos votos válidos.

Gratidão

Ao comentar o levantamento, Wanderlei Barbosa disse ser muito grato aos tocantinenses pelo apoio e que as pesquisas refletem as ações do Governo e suas propostas para os próximos quatro anos.

“Meu sentimento é de gratidão a todos os tocantinenses. As pesquisas têm refletido nosso trabalho à frente do Governo em dez meses. Refletem, também, nossas propostas, que vão ao encontro dos anseios do nosso povo, em todas as vertentes, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, entre outras”, explicou.

Primeiro turno

Esta não é a primeira vez que um veículo de nível nacional mostra Wanderlei Barbosa bem posicionado nas pesquisas. No dia 30 agosto, o portal Metrópolis, de Brasília (DF), apontou o candidato a reeleição ao Governo do Tocantins como um dos possíveis eleitos no primeiro turno, no próximo dia 2 de outubro.

50% mais um

No Brasil, para ser eleito no primeiro turno, o candidato precisa receber 50% mais 1 dos votos válidos, pelo menos. Ou seja, o vencedor precisa ter mais votos do que todos os adversários somados. O cálculo não considera os votos em branco ou nulos.