O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, já filiado uma uma nova sigla partidária, o PSL. O Chefe do Executivo tocantinense filiou-se ao Partido Social Liberal (PSL) na tarde desta terça-feira, 13, em Palmas. Mauro Carlesse também assumiu a presidência estadual da legenda.

Por Redação

A ficha de filiação do governador Mauro Carlesse foi abonada pelo vice-presidente nacional do PSL, Antônio de Rueda, e pela ex-presidente estadual do partido, deputada Vanda Monteiro. Uma comitiva de mais de 20 deputados federais do partido vieram de Brasília prestigiar o ato.

O governador Mauro Carlesse afirmou que irá trabalhar pelo Tocantins e agradeceu a todos os deputados do PSL que prestigiaram este momento de união. “Vamos trabalhar nesse Estado, e vamos ter o apoio da bancada federal também, junto com os nossos parlamentares, mas um grupo de amigos, que estão com certeza olhando pelo Tocantins”, afirmou Carlesse.

O vice-presidente do partido, Antônio de Rueda destacou que “Saio daqui com a certeza que o Tocantins hoje tem uma bancada brigando por ele no parlamento e tenho certeza que temos um Governador e uma equipe que vai ajudar esse Estado a ficar melhor que ele é”, disse Antônio em sua fala.

A deputada estadual Vanda Monteiro destacou que passa a presidência a Carlesse com honra. “ Passo a presidência do partido ao Governador com muita gratidão. Agora, vamos trazer mais prefeitos e fortalecer ainda mais o partido”, ponderou Vanda.

Mais filiações

Também filiaram-se ao partido: a secretária de Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar; o secretário extraordinário de Assuntos Parlamentares, José Humberto Marques; o secretário de Parcerias e Investimentos (SPI), Claudinei Aparecido Quaresemin; o secretário da Governadoria, Divino Allan Siqueira; e o chefe de gabinete do Governador, Sebastião Albuquerque; a prefeita de Gurupi, Josi Nunes e o secretário de Finanças de Palmas, Rogério Ramos.