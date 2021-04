A filiação do governador Mauro Carlesse (ex-Dem) e da prefeita Josi Nunes (Ex-PROS) contará com a presença do vice-presidente Nacional do PSL, deputado Antônio de Rueda (DF), do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), assim como lideranças estaduais, como o presidente da Assembleia, Antônio Andrade (PTB).

Em razão da pandemia, o ato de filiação deve ocorrer por volta das 14h e em Palmas e será transmitido em tempo real nas redes sociais do governador e da prefeita Josi Nunes.