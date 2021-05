Ao comentar o encontro ocorrido na tarde desta quarta-feira, 5, no gabinete da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, o governador, Mauro Carlesse, destacou importância de estreitar parcerias para alinhar investimentos na capital para alavancar a economia pós-pandemia. “As pessoas precisam voltar a ter esperança. Estamos aqui para servir à população e eu tenho certeza que todos serão beneficiados com esta parceria”, disse o governador.

por Redação

Estreitar parcerias e alinhar investimentos e projetos para uma alavancada da economia pós-pandemia, visando o desenvolvimento do Estado e da Capital a curto, médio e longo prazos, foram a tônica da reunião entre o governador do Tocantins, Mauro Carlesse, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, e secretários de diversas pastas da gestão estadual e municipal. Durante a reunião, realizada no Paço Municipal, na tarde desta quarta-feira, 5, o Governador apresentou obras e projetos voltados para as áreas de infraestrutura urbana, desenvolvimento tecnológico, saúde, educação e habitação da capital.

“Temos um projeto grande para todas as cidades e queremos executá-lo em parceria com os municípios, visando desenvolver obras, e gerar emprego e renda para a população. Hoje viemos apresentar o que o Estado está executando e o que vem planejando aqui para a capital. Temos obras em todos os municípios e agora queremos estar mais próximos para beneficiar a população. Isso vai mostrar a força da união entre Governo do Estado e Prefeitura e quem sai ganhando é o povo que nos confiou essa missão de gerir os recursos públicos”, destacou o governador Mauro Carlesse, informando que o projeto será lançado ainda no primeiro semestre deste ano.

A prefeita Cinthia Ribeiro afirmou ser uma honra contar com a parceria e colocou sua equipe à disposição para desenvolver os projetos. “É uma honra, uma alegria e um tempo novo. E que essa parceria traga também boas oportunidades para a nossa população. É uma parceria importante, principalmente para as pessoas para quem a gente trabalha, pois enquanto gestores governamos para todos”, ressaltou.

Investimentos na Capital

Ao longo da reunião, os secretários estaduais falaram de diversas obras em andamento e investimentos futuros previstos para a Capital viabilizados pelo Governo do Estado.

“É importante dizer que no início da Gestão perdeu-se muito tempo organizando a casa em busca do equilíbrio das contas públicas. Mas assim que a estabilidade foi alcançada, iniciamos os investimentos e aí veio a pandemia. Agora, a pandemia dá sinais de regressão e temos um programa pós-pandemia para promover uma retomada econômica em todo o Estado”, explicou o secretário-executivo da Governadoria, Divino Allan Siqueira.

Na área de infraestrutura foram elencados os investimentos de mais de R$ 102 milhões nas obras de drenagem e pavimentação da Avenida NS-15; R$ 40 milhões na reconstrução do pavimento da TO-080 que liga Palmas a Paraíso do Tocantins; R$ 1,9 milhão em recuperação de estradas vicinais; R$ 1,2 milhão na revitalização da Ponte da Amizade e da Integração Fernando Henrique Cardoso; revitalização da Praça dos Girassóis, com a troca de todo sistema de iluminação pública e paisagismo; pavimentação e drenagem de vias no Jardim Taquari e das quadras Arsos 33, 43 e 44; moradias populares; entre outros.

Na Educação, a retomada das obras do colégio de tempo integral na AE NE 23 (ao lado do Colégio Militar) cujo investimento é de R$ 7 milhões. “Somando tudo dá mais de R$ 15 milhões investidos em melhorias das escolas estaduais e obras de novas unidades, além dos dois ônibus escolares destinados à Capital”, elencou a secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar.

Outras obras também mereceram destaques como o Quartel do Corpo de Bombeiros Militar; a sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar; a ala infantil do Hospital Geral de Palmas; entre outras.

Na área de segurança alimentar, a Gestão Estadual destinou recursos próprios para aquisição de 133 mil cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social afetadas ainda mais pela pandemia.

Obras futuras

O governador Mauro Carlesse solicitou à prefeita Cínthia um olhar especial quanto a licenças ambientais para viabilizar a construção do Parque Tecnológico do Tocantins e a regularização da área para implantação do Hospital Materno Infantil, ambos na Capital.

“Em relação ao Hospital já temos o pré-projeto e contamos com a parceria da prefeitura para viabilizar um grande complexo de saúde. Estimamos aí um investimento de R$ 60 milhões para essa obra que é fundamental”, pontuou o Governador.

A prefeita Cinthia Ribeiro demonstrou interesse na parceria, mencionando outra iniciativa que visa o atendimento à mulher. “Vamos sim unir forças, [incluindo] com o nosso projeto da Casa de Parto Humanizado, tornando um projeto mais robusto e resolvendo uma demanda crescente que hoje é de 40%, para atender essas mulheres.”

Quanto ao Parque Tecnológico, o Governador adiantou que vários países e empresas do ramo do agronegócio manifestaram interesse em se instalar nesse empreendimento. “Já temos recursos assegurados e queremos viabilizar as obras de infraestrutura, para que essas empresas possam vir e gerar emprego e renda para a nossa população”, destacou.

Prefeitura

O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Antonio Trabulsi Sobrinho, falou do pacote de obras de infraestrutura realizado pela Capital. Mais de R$ 300 milhões, dos quais R$ 110 milhões estão em execução e R$ 40 milhões já em licitação, cujos recursos foram obtidos junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e estão sendo aplicados em obras de drenagem e pavimentação de várias quadras em Palmas.

“Governador, temos praticamente o mesmo tempo à frente do Executivo, dois anos e uma pandemia, e mesmo assim, podemos dizer que há muitos anos não se via Palmas com várias frentes de trabalho. E saber que teremos a parceria do Governo do Estado para mais investimentos na capital é muito importante para nós enquanto gestores e para a população”, concluiu a prefeita.

“A gente fica feliz em desenvolver bons projetos. Somados aí os investimentos da Prefeitura e do Estado, são quase um R$ 1 bilhão investido em Palmas e nessa parceria conjunta que vai gerar emprego e renda para a população e ajudar na retomada econômica”, destacou o Governador.

O vice-governador Wanderlei Barbosa também reforçou o interesse da Gestão Estadual em caminhar junto com o Paço Municipal. “Queremos integrar ainda mais as nossas equipes para promover um grande desenvolvimento na nossa capital. Palmas, Araguaína e Gurupi são cidades polos que agregam serviços de saúde, educação e um comércio forte, referência para muitas outras cidades. Precisávamos desse começo aqui por Palmas e toda a equipe do Governo se coloca à disposição para discutir bons projetos”, concluiu.