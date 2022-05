Share on Twitter

O Diário Oficial do Estado (DOE) de segunda-feira, 2, trouxe mudanças no Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins). Entraram Washington Luís Campos Ayres e Almir Batista Silva Amaral, o primeiro na presidência.

A mudança sinaliza um afastamento entre Gaguim, que acompanha o grupo de Gomes e o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos).