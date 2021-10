Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

O ato do governador em exercício foi divulgado no Diário Oficial desta segunda-feira, 25. Entre os nomes estão o Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Aldison Wiseman Lira, conhecido como Tom Lyra o Secretário da Governadoria, Divino Allan Siqueira e o Secretário Extraordinário de Assuntos Parlamentares, José Humberto.

Confira os nomes:

Nomeações:

Na mesma publicação do Diário Oficial de hoje, Wanderlei Barbosa nomeou Joseph Madeira para exercer o cargo de Secretário da Governadoria, da Secretaria Executiva da Governadoria; Darci Coelho para exercer o cargo de Secretário Extraordinário de Assuntos Parlamentares; José Humberto Pereira Muniz Filho para exercer o cargo de Secretário de Estado de Parcerias e Investimentos; designou o ex-presidente da ATM, Jairo Mariano para Presidência da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa – ADETUC, Carlos Humbro Duarte Lima e Silva para exercer o cargo de Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços; Rafael Sulino de Castro para exercer o cargo de Secretário Executivo, da Secretaria da Administração, Wlademir Costa Mota Oliveira para exercer o cargo de Secretário de Estado da Segurança Pública; Afonso Piva de Santana, para exercer o cargo de Secretário de Estado da Saúde.

Confira a íntegra do Diário Oficial.