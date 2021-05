O governador Mauro Carlesse esteve em Brasília (DF) nesta terça-feira, 11, reunido com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Acompanhado com o líder do Governo Bolsonaro no Congresso Nacional, Eduardo Gomes e com o deputado federal, Carlos Gaguim eles pleiteiam vacinação de, aproximadamente, 26 mil professores da educação básica e do nível superior. No encontro, Queiroga lembrou a importância dos ultrafreezers para armazenar vacinas da Pfizer e defendeu que “o Tocantins faz o dever de casa e aplicou as verbas públicas de maneira proba”. Também esteve presente o secretário de Estado da Saúde, Dr. Edgar Tollini.

por Wesley Silas

Em busca da liberação de imunização dos docentes o governador Mauro Carlesse, tem buscado o bom acesso ao governo Federal do senador Eduardo Gomes e do deputado Carlos Gaguim.

“Tivemos uma reunião muito positivo e se Deus quiser em breve estaremos comunicando de que forma vai acontecer a vacinação aos nossos servidores e nosso professores”, disse o governador.

Tocantins não deu trabalho para o Ministério da Saúde

Durante o encontro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga elogiou a forma que o Estado do Tocantins enfrenta a pandemia.

“O Tocantins é um estado que não deu trabalho para o Ministério da Saúde e faz o dever de casa e aplicou as verbas públicas de maneira proba com o senador Eduardo Gomes e o deputado Carlos Gaguim que sempre nos acompanhou no Ministério”, disse.

Ultrafreezers para armazenar vacinas da Pfizer

O ministro lembrou ainda da liberação das 100 milhões de doses da vacinas da Pfizer e que no Tocantins, por enquanto, apenas Palmas disponibiliza de ultrafreezers capazes de armazenar as vacinas com baixíssimas temperaturas.

“Vamos trabalhar juntos para buscar o retorno das atividades escolares o mais rápido possível e impulsionar cada vez mais a nossa campanha de vacinação, já que anunciei ao governador, senador e deputado, que o Governo federal fechou mais uma compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer e a cidade de Palmas tem os ultrafreezers e a população de Tocantins será também será beneficiada com este imunizante”, disse.

26 mil doses de vacina

Em recente entrevista ao programa Quadrilátero publicado na Coluna do CT aos jornalista Cleber Toledo, Wesley Silas e Sarah Pires, a secretária de Educação, Adriana Aguiar, informou que sua pasta não tem autonomia para anunciar o retorno das aulas presenciais e sim a Secretaria Estadual de Saúde. Ele informou ainda que para imunizar os professores seriam necessárias 26 mil doses de vacina, sendo 16 ml doses para a educação básica e 8 mil para educação Superior.