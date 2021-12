Share on Twitter

Na nota divulgada pela assessoria de imprensa do governador afastado, Mauro Carlesse, disse que os médicos “ainda aguardam o resultado de todos os exames, para a partir daí, indicar o possível tratamento”.

Confira a íntegra da nota:

Nota – Atualização do quadro de saúde do Governador Carlesse

11/12/2021

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, foi submetido, neste sábado, 11, a uma série de exames após sentir dores no peito durante a semana, e que se intensificaram na última sexta-feira, 10. Por isso, precisou de atendimento em hospital de referência, em que foram seguidos os protocolos para dor torácica.

Dentre os exames aos quais o governador Mauro Carlesse foi submetido, está o ecocardiograma. Na tarde deste sábado, 11, o Governador recebeu alta hospitalar com a expressa recomendação de repouso absoluto. Os médicos ainda aguardam o resultado de todos os exames, para a partir daí, indicar o possível tratamento.

O governador Mauro Carlesse agradece as manifestações de apoio e aguarda liberação médica pra retomar suas atividades normais.

Assessoria de Imprensa