O senador Eduardo Gomes (MDB) é o deputado Federal, Carlos Gaguim (DEM) prestigiaram o evento de assinatura de ordem de serviço, para execução de obras de pavimentação em cinco bairros de Paraíso.

“Luto há muitos anos por recursos para Paraíso, e fico feliz em ver a cidade progredindo e obras antigas saindo do papel”.

Gaguim foi convidado para prestigiar a assinatura da ordem de serviço de um projeto grandioso, na qual o Governo Federal destina R$38.240.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e quarenta mil), para a pavimentação asfáltica, drenagem fluvial, e recapeamento, contemplando 05 bairros do município.

Recursos Destinados para Paraíso

O Deputado tem uma participação importante no trabalho de melhorias junto com o Senador Eduardo Gomes para a cidade de Paraíso, onde recuperou valores empenhados que haviam sido dados como perdidos. Inclusive, um dos grandes feitos foi da obra do córrego Pernada, projeto do ex-prefeito Moisés Avelino e Senador João Ribeiro. O Deputado Gaguim solicitou em 2018 por meio de um ofício ao Ministro Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, a continuidade da obra do córrego, e em 2019, junto ao Senador Eduardo Gomes e o Ministro de Desenvolvimento Regional Roberto Marinho, a relocação da obra para a CODEVASF.

Cerca de R$38.000.000 (trinta e oito milhões), foram destinados e serão contemplados os bairros: Jardim Paulista, Parque dos Buritis, Vila Regina, Vila Madalena e Santa Luzia, assim como a travessia do Jardim América e Setor Aeroporto. Além dessa participação, o Deputado Gaguim conseguiu para o setor Bela Vista um recurso de 15 milhões, na qual 7 foram aproveitados.

“Como Deputado Federal, sempre reconheci essa grandeza e me empenhei em parcerias que estimulem o crescimento e a geração de emprego e renda. Por Paraiso abracei grandes obras, corri atrás de empenhar recursos e recuperar valores que já haviam sido perdidos”. Afirma Gaguim.