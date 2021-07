por Redação

Por meio da emenda parlamentar da bancada tocantinense, número 71280005, a Embrapa Pesca e Aquicultura do Tocantins recebeu o valor de R$ 1.431.900,00, destinado para a renovação da frota de veículos da entidade. Os veículos novos e em melhores condições contribuem para o bem estar dos trabalhadores e para maior agilidade e eficácia do trabalho desenvolvido, que tem como uma de suas principais características o grande número de viagens por conta de seus trabalhos de Pesquisa e de Transferência de Tecnologia em diferentes propriedades rurais parceiras.

Com o valor foram adquiridas dez novas camionetes, que irão oportunizar aos funcionários da Embrapa e seus parceiros de trabalho, viagens com mais segurança. “Foi um recurso muito importante para a cadeia de aquicultura do Tocantins. Ações importantes estão acontecendo e ainda irão acontecer graças a chegada desses recursos”, disse Luciano Rocha, Chefe Adjunto de Administração da Embrapa Pesca e Aquicultura

De acordo com ele, a aquisição dos veículos veio em excelente momento. “Estamos com cada vez mais trabalhos de pesquisa e de transferência de tecnologia pelo interior do estado e também pela região do Matopiba e as novas caminhonetes certamente nos proporcionarão mais segurança e conforto nos deslocamentos”, afirmou.

Com a frota renovada por meio de recursos financeiros da emenda, a Embrapa e seus diversos parceiros aprimorarão os trabalhos nas áreas de atuação da instituição: aquicultura; sistemas agrícolas; e pesca. Luciano entende que “dessa maneira, estaremos atendendo de maneira mais assertiva às demandas regionais, que são muitas e com as quais a Embrapa, desde sua instalação no Tocantins, está bastante comprometida”.

De acordo com o deputado Carlos Gaguim, esse investimento vai propiciar mais crescimento econômico e fortalecimento da cadeia de produção no estado. “Investimentos para instituições como a Embrapa que promovem pesquisa e realizam a popularização do conhecimento científico, de modo a aumentar a produtividade e a renda do produtor são fundamentais para o fortalecimento da cadeia produtiva e, consequentemente do aumento do emprego e da renda no nosso estado”, destacou Gaguim.