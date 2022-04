O senador Eduardo Gomes manifestou por meio de nota sua desfiliação do MDB e ingresso ao PL. Especulado como pré-candidato ao governo, Gomes cita o colega de partido o ex-prefeito de Araguaína e pré-candidato ao governo do estado, Ronaldo Dimas, como um gestor diferente.

Gomes publicou uma nota falando de sua desfiliação e de sua chegada ao PL, partido do presidente da República, Jair Bolsonaro.

COMUNICADO

Comunico a minha desfiliação do MDB – Movimento Democrático Brasileiro, partido que me acolheu com respeito e dignidade nos mais de três anos de convivência e amizade. Honrei meus compromissos com sua base e militância no meu estado, deputados, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras e líderes de todas as correntes e principalmente com nossa gente.

Expresso em especial minha gratidão e respeito ao governador Marcelo Miranda e à deputada federal Dulce Miranda. Mantenho com todos, as mesmas diretrizes de trabalho pelo estado, seus 139 municípios e seu povo. Me filiei ao PL – Partido Liberal com novas missões e projetos. Um deles, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, a quem reconheço avanços históricos na vida da nossa gente e de todos os brasileiros. Para citar apenas alguns, a criação da UFNT – Universidade Federal do Norte do Tocantins, a implantação da Codevasf e do Projeto Calha Norte, a ponte de Xambioá, a atenção à saúde no enfrentamento da pandemia da Covid 19, a proteção à parcela mais necessitada da população com os programas sociais, dentre outros.

No plano estadual, faço parte com tantos outros líderes da construção objetiva de um modelo de gestão que atenda esse momento único de oportunidade de crescimento do nosso estado do Tocantins nas suas várias potencialidades, numa visão coletiva de resultados práticos de desenvolvimento.

Assim como nossa capital Palmas se transformou em referência de gestão, Araguaína experimenta uma verdadeira revolução em sua forma de governar e vencer desafios. Nesse momento de nossa breve e vitoriosa existência, vejo em Ronaldo Dimas a temperança a experiência, seriedade e determinação para liderar esse processo, acompanhado de líderes que tem igual capacidade e disposição para um grande momento de convergência pelo desenvolvimento desse projeto.

Dedicarei todos os meus esforços, apoiando e participando ativamente dessa luta, respeitando, como sempre fiz, as diferentes opiniões e projetos divergentes. É assim a democracia, e essa sempre foi nossa atitude e maneira de fazer política. Reitero portanto, meu compromisso com o estado, com os 139 municípios e com a boa gente tocantinense.

“NÃO ME ENVERGONHO DE DIVIDIR OS MEUS SONHOS COM AQUELES QUE SABEM SONHAR”(José Gomes Sobrinho).

Vamos em frente, com a proteção e as graças de Deus.

Eduardo Gomes

Senador/PL