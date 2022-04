por Wesley Silas

Sem ter condições de completar legenda no Podemos na disputa entre 25 pré-candidatos a deputados Estaduais e numa reunião conjunta com o PL, com o aval do senador Eduardo Gomes e do pré-candidato ao governo do Tocantins, Ronaldo Dimas (PL), aconteceu a desfiliação de todos os pré-candidatos do Podemos.