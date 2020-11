Gleydson Nato comenta crescimento do PTB e anuncia que deixará o cargo de deputado para assumir como vice-prefeito

Com resultado esperado, conforme mostrou as duas rodadas de pesquisas encomendada pelo Portal Atitude, a ex-deputada Josi Nunes (PROS) aliada com a força política de seu vice, deputado Gleydson Nato (PTB), derrotaram o candidato, Gutierres Torquato (PSB) indicado como o nome para suceder o prefeito Laurez Moreira (PSDB), o deputado Gleydson Nato fala ao Portal Atitude da vitória do seu grupo política, do seu partido em Gurupi que elegeu dois vereadores e da sua desistência de continuar como deputado ao decidir que será diplomado como vice-prefeito de Gurupi. “Nossa missão ao lado da prefeita Josi Nunes é cuidar de Gurupi”, disse o deputado que deixará o cargo nesta semana com o retorno do deputado Cleiton Cardoso (PTC) ao cargo.

Os reflexos de mudanças de partidos dos suplentes de deputado estadual, Gutierres Torquato que migrou do PSDB para o PSL, de Edinho Fernandes após deixar o PROS para se enfileirar no Avante e do suplente a deputado federal, Eduardo Fortes depois de deixar o PSDB para se filiar no DEM e agora Gleydson Nato ao afirmar que irá assumir o cargo de vice-prefeito, deixará a região sul do Tocantins sem possibilidades de ter um representante na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal.

Entre os nomes citados acima, apenas Gleydson Nato continuará com exercendo mandato a partir de 2021, porém como vice-prefeito e não como deputado estadual. Em conformidade ao calendário eleitoral, Gleydson Nato, vereadores eleitos e suplentes e a prefeita eleita Josi Nunes (PROS) serão diplomados até o dia 18 de dezembro.

“O PTB o partido o qual sou o presidente foi o partido mais votado em Gurupi. Elegemos dois vereadores, dentre eles o mais votado da eleição que foi o Davi Abrange e a vereadora Débora”, disse o deputado Gleydson Nato, eleito como vice-prefeito da prefeita eleita Josi Nunes (PROS).

Missão como deputado

Segundo o deputado Gleydson Nato ele deixará o cargo de deputado nesta semana, diante ao retorno do deputado Cleiton Cardoso (PTC) após exercer o cargo de Secretário Extraordinário de Políticas de Governo Descentralizadas, da Secretaria Executiva da Governadoria.

“Na segunda ou terça-feira o deputado Cleiton Cardoso (PTC) deixará a secretaria de estado e volta ao mandato e nós em tão pouco tempo como deputado estadual pudemos contribuir bastante com o desenvolvimento de Gurupi, região sul e boa parte da região sudeste do Estado. Conseguimos alocar recursos na ordem de R$ 39 milhões para obras de infraestrutura na nossa cidade e não poderíamos jamais deixar de retribuir a confiança do povo de Gurupi que mais uma vez mostrou que o nosso caminho deve ser conduzido com respeito, com humildade e nós saímos como o mais bem votados nesta eleição”, disse o parlamentar que citou entre as conquistas colocar no orçamento do Estado por meio de emendas aditivas ao Projeto de Lei que autorizou a venda de ações da Energisa obras como a conclusão do Hospital Geral de Gurupi, pavimentação de 7,8 km da GU que liga o Parque Industrial ao Pé de Galinha na TO-365 que liga Gurupi ao povoado do Trevo da Praia e pavimentação asfáltica do setor Industrial.

Nato disse ainda que os votos recebidos na última eleição deram aval para ele continuar sua carreira política como vice-prefeito com a missão de respeito ao povo gurupiense e respeito aos servidores públicos.

“A prefeita Josi e eu como vice a nossa palavra é de gratidão e podem ter a certeza que vamos devolver toda confiança depositada e gratidão na forma de muito trabalho e vamos devolver o respeito ao povo gurupiense, devolver a confiança e respeito aos servidores públicos municipais e vamos cuidar do nosso povo com o coração e, acima de tudo, com muita responsabilidade, humildade e muita transparência”, concluiu.