Gestão de Fábio da Farmácia vai realizar mutirão de cirurgias eletivas e contratar médicos especialistas em Paranã

Fábio da Farmácia (PTB), candidato a prefeito de Paranã, vai fazer uma verdadeira transformação na Saúde do município. Em sua Gestão, ele propõe a realização de mutirão de cirurgias, contratação de médicos especialistas e atendimento no Posto de Saúde em regime de plantão. Fábio também fez o compromisso de ampliar o atendimento na zona rural e promover a valorização dos profissionais da área.

Por Redação

“Saúde é um direito de todos. Por isso queremos promover essa transformação na Saúde do nosso município, seja investindo o dinheiro de forma eficaz, séria e transparente, seja buscando recursos junto ao Governo Estadual, Federal e também aos nossos deputados e senadores. Vamos oferecer um atendimento digno e de qualidade tanto para quem mora na cidade quanto na zona rural”, garantiu.

Para acabar com as filas de espera de pacientes que aguardam por cirurgias eletivas, a Gestão de Fábio da Farmácia vai realizar mutirões com dois cirurgiões e um anestesista que ocorrerá a cada 15 dias. Além disso, o candidato também pretende resolver a questão do atendimento do Posto de Saúde que vai funcionar nos finais de semana, em regime de plantão, e fazer a contratação de médicos especialistas nas áreas de cardiologista, ortopedia, e ginecologia.

“Pretendemos ainda ampliar o Programa Agentes Comunitários de Saúde; fazer a ampliação do consultório odontológico, além da aquisição de um consultório odontológico móvel com parceria do Governo Federal. Vamos também ampliar e fazer a manutenção da Farmácia Básica”, afirmou.

Distritos e Zona Rural

Fábio da Farmácia vai levar o atendimento do Programa Saúde da Família três vezes por semana às pessoas que moram em Campo Alegre e Bom Jesus, além de garantir o atendimento médico periódico em Santana, Santa Cruz e Tigre. A Gestão vai adquirir ainda duas ambulâncias padrão Semi UTI para Campo Alegre e Bom Jesus.

Servidores da Saúde

Aos servidores da Saúde do município, Fábio da Farmácia vai implantar o pagamento por insalubridade e adicional noturno, além de valorizá-los cumprindo as progressões, fazendo o pagamento justo pelos plantões e promovendo capacitações.

“Vamos criar também um incentivo profissional com premiação a servidores da Saúde que se destacam em suas funções. Queremos proporcionar aos nossos moradores um atendimento humanizado e isso passa antes pela valorização de quem está trabalhando na linha de frente”, assegurou.

A Gestão de Fábio da Farmácia também vai adquirir notebook para os agentes Comunitários de Saúde.

Casa de Apoio e Atendimento aos Idosos e Cadeirantes

Também é compromisso de Fábio da Farmácia com os moradores de Paranã custear uma Casa de Apoio em Gurupi e em Palmas, para atender às pessoas que precisam realizar atendimento nestes locais.

Já na parte do atendimento aos idosos e cadeirantes, Fábio da Farmácia vai disponibilizar atendimento domiciliar, facilitando o atendimento e garantindo maior conforto segurança a esse público.