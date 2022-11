Por Redação

Mourão argumentou que “as nossas cidades precisam ser abastecidas com alimentos, combustível, os nossos doentes precisam da tranquilidade e a segurança de serem encaminhados aos hospitais regionais das nossas longínquas cidades do interior e estão passando por dificuldades”.

O ex-deputado alertou também sobre as pessoas que estão presas nas estradas. “Estão em hotéis, mal acomodados em motéis, porque os hotéis estão lotados em muitas das cidades, os que foram pegos de surpresa, pessoas que têm compromisso em seus estados, compromissos em suas cidades, está um caos e nós não podemos permitir que isso tenha continuidade”, pontuou Paulo Mourão.

“É preciso que o senhor governador Wanderlei Barbosa tenha compromisso com a cidadania, com o estado democrático de direito, é um apelo que nós fazemos a ele, independente de questões políticas, de posicionamento político, nós somos oposição ao governador, mas nós queremos o bem do estado, queremos que o seu governo seja um governo de bons frutos, de bons resultados, de desenvolvimento ao Tocantins, por isso, nós, em nome da coordenação da campanha do presidente Lula, pedimos ao governador, que assuma responsabilidade, seja um governador a altura do povo tocantinense, aja com firmeza e autoridade não permitindo que esse badernismo facista continue a trazer sofrimento e prejuízos ao povo do nosso estado”, solicita Paulo Mourão.