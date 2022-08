Por Wesley Silas

Na noite da quinta-feira, 25, a prefeita Josi Nunes (PL) promoveu uma reunião em apoio à reeleição do deputado federal Carlos Gaguim (UB). O evento aconteceu em sua residência, localizada no setor Vila Nova com um número considerável de pessoas; mas o fato que chamou atenção foi a insistência do parlamentar para convencer a prefeita apoiar a candidatura do governado Wanderlei Barbosa. Líderes ligados a prefeita adiantou ao Portal Atitude existem duas barreiras que dificultam a aliança com o governo, uma delas será o seu vice, Laurez Moreira (PDT) e perfil da prefeita de fidelidade aos seus companheiros como Eduardo Gomes (PL) que costurou o seu apoio à candidatura de Ronaldo Dimas (PL).

Ouvida pelo Portal Atitude, a prefeita disse que os convites feitos pelo deputado Gaguim são constantes, mas que ela seguirá o seu compromisso em coordenar a campanha do ex-governador Mauro Carlesse (AGIR), do deputado Gaguim e do candidato a deputado Estadual, o vice-prefeito Gleydson Nato (PL).