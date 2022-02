Share on Twitter

Share on Facebook

A assinatura aconteceu nesta segunda-feira (14), no Centro Cultural Cora Coralina em Paraíso, contou com a presença de políticos, lideranças, imprensa e expectadores.

Da redação

O Prefeito Celso Moraes, o Deputado Gaguim, a Deputada Professora Dorinha, o Senador Eduardo Gomes, juntamente com demais compositores da bancada, realizaram a assinatura na solenidade.

A conquista do valor para a realização das obras, tem participação e empenho direto do Deputado Gaguim e do Senador Eduardo Gomes, que juntos, recuperaram verbas que já estavam dadas como perdidas.

Em discurso, o Presidente da CODEVASF Marcelo, a Deputada Dorinha, o Senador Eduardo Gomes, e o Prefeito Celso Moraes, cumprimentaram e agradeceram ao Deputado Gaguim, pelo empenho e dedicação ao trabalho realizado como Deputado Federal pelo Tocantins.

Em seu discurso, o Deputado também cumprimentou os presentes, agradeceu à recepção e declarou mais uma vez a sua disposição para trabalhar pelo Tocantins, seguido por muitos aplausos de todos que acompanhavam o evento.