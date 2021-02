Share on Twitter

O deputado Federal Carlos Henrique Gaguim recebeu nesta segunda-feira (22) de fevereiro no seu gabinete em Brasília-DF a Prefeita de Gurupi Josi Nunes. O principal assunto da visita foi viabilização de recursos para o município.

Na educação, Gaguim reafirmou o seu compromisso para o colégio do setor industrial que tem no projeto além de 6 salas de aulas, uma quadra poliesportiva a pedido da prefeita.

O Deputado garantiu empenho junto ao senador Eduardo Gomes, que é líder do presidente Jair Bolsonaro, para o projeto do Parque Pouso do Meio.

A prefeita continua em busca de benefícios para Gurupi e solicitou ao deputado ônibus escolares, liberação de máquinas para ajudar na infraestrutura, e recursos para saúde. “Estou mais uma vez aqui visitando Brasília ao lado do amigo de Gurupi que é o nosso deputado Gaguim, são ações importantes para nossa querida Gurupi”, disse Josi.

O Deputado falou da importância da visita da Prefeita,. “Papel da Prefeita é esse mesmo, cobrar e a gente na qualidade de representante do povo é receber as demandas e buscar atender, a cidade de Gurupi como todo o Estado pode contar com meu empenho”, completou o deputado Gaguim.