“A minha filiação é certeza juntamente com o Cesar Halum”, disse Gaguim em um vídeo junto com o presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP) e do secretário-geral do Republicanos no Tocantins, Jailton Pereira. O anúncio sinaliza que o grupo de Gaguim, afinado com Eduardo Gomes (MDB), irá caminhar junto para reeleição de Wanderlei Barbosa (sem partido) que deverá ter a deputada federal Dorinha Seabra (DEM) como candidata ao senado.

O ex-deputado federal Secretário de Governadoria, chefe do gabinete do palácio, Cesar Halum anunciou que irá permanecer no Republicando para concorrer, junto com o deputado federal, Carlos Gaguim (ex-DEM), o cargo de deputado federal.

Em tese, Gaguim e Gomes foram os principais nomes defendidos pelo governador afastado, Mauro Carlesse (PSL) e não tem medido esforço na defesa do nome da deputada federal, Dorinha Seabra (DEM) como candidata na única vaga ao senado, indicando uma forte disputa com a senadora Kátia Abreu (PP).

“Vou entrar de corpo e alma nesta campanha eleitoral”, afirmou o Gaguim no dia 28 de janeiro, dois dias, após a deputada assumir a intenção de disputar a única vaga para o senado federal nas eleições de 2022.