Gaguim destaca a potencialidade da 4ª Agrosoja em Cariri do seu papel de representar a cidade por mais de 20 anos

Por Wesley Silas

O deputado Federal Carlos Gaguim destacou a parceria que ele tem com os municípios da região sul do Tocantins com destinação de recursos públicos federais por meio de emendas e intermediação na celeridade da liberação de convênios.

“Em 2017, a prefeitura lançou o Agrosoja com um objetivo claro: fomentar o setor agropecuário, especialmente o da soja, e valorizar o trabalho incansável dos nossos produtores e trabalhadores rurais. É uma iniciativa que merece todo o nosso apoio, pois reconhecemos a importância da agricultura para o desenvolvimento da nossa região”, disse Gaguim ao destacar que ele representa a cidade em Brasília por mais de 20 anos.

“Neste evento, temos a oportunidade de trocar conhecimento, conhecer as últimas inovações do setor, e fortalecer os laços que unem a comunidade agrícola do Cariri. Juntos, podemos construir um futuro ainda mais próspero para todos nós. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização deste evento e a todos os participantes por fazerem parte desta celebração do agro. Vamos aproveitar ao máximo cada momento da 4ª Agrosoja e continuar trabalhando juntos pelo crescimento e desenvolvimento da nossa região”, completou o deputado ao participar da festa de aberturo do rodeio e do show da dupla Bruno & Marrone. A programação de shows se estende nesta sexta-feira, 29, com o show de Thulio Milionário, no sábado, 30, Diego & Victor Hugo e com participação do locutor de rodeio, Cuiabano Lima.