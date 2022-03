O deputado federal Carlos Gaguim decidiu que ficará no União Brasil e que vai concorrer a reeleição e apoiar a pré-candidatura da deputada professora Dorinha (UB) ao senado.

da redação

Havia a expectativa de Gaguim filiar ao Republicanos, que antes era comandado no estado pelo seu filho Bruno Amorim, mas a direção Nacional do partido decidiu receber a filiação do governador Wanderlei Barbosa, que passa a ser o novo presidente estadual e teve recentemente a filiação do presidente da Assembleia, Toinho Andrade e pode receber ainda em suas fileiras o deputado Ricardo Ayres, os dois são pré-candidatos a deputado federal.

Com isto, Gaguim disse que fica no União Brasil e vai concorrer a releição pelo partido e apoiar a deputada Dorinha ao senado.