O deputado federal Carlos Gaguim declarou apoio a candidatura de Dorinha Seabra ao senado para as eleições deste ano. “Vou entrar de corpo e alma nesta campanha eleitoral”, afirma o deputado.

por Régis Caio

Por nota o deputado disse que Dorinha é o nome ideal, competente e muito comprometida com o crescimento do estado do Tocantins.

Nota

Informo a todos que me apoiam, me acompanham e caminham comigo nessa trajetória política que nas de eleições 2022 darei meu apoio a deputada Professora Dorinha para o Senado.

Dorinha é uma líder carismática, competente e muito comprometida com o crescimento do estado do Tocantins

Nos últimos anos, se destacou em cenário nacional pela sua luta pela educação, que é um dos pilares primordiais para o desenvolvimento da nação.

Vou entrar de corpo e alma nesta campanha eleitoral por ter a certeza que a professora Dorinha é hoje o melhor nome para representar o Tocantins no Senado.

Carlos Gaguim