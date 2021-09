Durante evento no Trevo da Praia que ocorreu nesta semana o deputado federal Carlos Gaguim disse ao Governador Mauro Calesse a não desistir da política e ser candidato em 2022.

por Régis Caio

No seu discurso, Gaguim afirmou que em 2018 foi o único deputado federal a apoiar o governador durante as eleições suplementares. “Estávamos com 03% nas pesquisas no início da campanha e conseguimos virar e hoje o Carlesse é o nosso governador e o estado cresceu. Agora, eu declaro que você não deve desistir do processo político e qualquer cargo que você for disputar em 2022 eu vou te apoiar”, afirmou.