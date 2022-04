por Wesley Silas

A possibilidade do deputado Eduardo Siqueira Campos deixar o cargo, caso concretize sua posse em uma Secretária importante no Palácio Araguaia, está movimentando o tabuleiro da política. Na intenção de fechar um acordo, Gleydson e Eduardo estiveram reunidos no sábado, 02, em uma conversa que durou 3h30min. que ainda não foi arrematada.

Em resposta a uma matéria publica no Portal Atitude questionando sobre a decisão de Nato para voltar ou não à Assembleia, o dono do cargo, Eduardo Siqueira Campos confirmou que os dois tiveram uma conversa “franca e aberta” que os dois tiveram em sua residência em Palmas sobre uma possível posse dele em uma Secretaria no Palácio Araguaia.

“Com muita veracidade e honradez, mesmo tendo o direito de assumir, se eu visse a assumir, ele adiantou que não poderia vir para assumir o mandato em uma situação assim. Ele não faria parte da bancada do governador Wanderlei Barbosa, pelos compromissos que já assumiu é que portanto não iria assumir (sem a mínima certeza de prazo) e assim perder o diploma de vice-prefeito da capital da amizade”, comentou Eduardo Siqueira.

Ao Portal Atitude o suplente e pretenso candidato a deputado estadual, Gleydson Nato disse que avalia juridicamente e com o seu grupo para tomar a decisão.

“Por enquanto são apenas especulações, até mesmo porque eu sou suplente de 08 deputados, dentre eles o deputado Eduardo Siqueira Campos. Se qualquer um deste 08 deputados do qual eu sou suplente vier a se afastar ou se ausentar, o presidente da Assembleia Legislativa tem que nos convocar porque de fato e de direito, democraticamente, sou o primeiro suplente. Para isso acontecer eu tenho que aguardar esta convocação oficial do presidente da Assembleia e após ser convocado vamos analisar tudo juridicamente e com a nossa base e com o nosso grupo para tomar a decisão”.

Suplentes

Além de Glaydson Nato, a chapa do deputado tem como terceiro suplente Edinho Fernandes, o prefeito de Porto Nacional Ronivon Maciel e o coordenador político da Igreja Universal do Reino de Deus, pastor Wellington Medeiros. Nos bastidores, o grupo do governador Wanderlei Barbosa tem a intenção se subir o pastor Wellington para assumir no lugar do deputado Eduardo Siqueira.