por Redação

A deputada federal e presidente do Democratas Tocantins, Professora Dorinha, participou nesta quarta/feira, 06 de outubro, em Brasília (DF), da formação Comissão Executiva Nacional Instituidora, órgão nacional que promoverá o registro do novo partido, União Brasil 44, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“As Comissões em todos os Estados de ambos os partidos DEM e PSL, permanecerão como estão, dessa maneira ainda não há nenhuma definição do comando nas unidades federativas”, destacou a deputada Professora Dorinha. Nesta quarta-feira, 06, a prefeita Josi Nunes anunciou o nome do governador Mauro Carlesse como provável presidente da nova sigla, União Brasil.

Na ocasião, a parlamentar foi indicada pelo DEM para ser uma das vice-presidentes na Comissão Instituidora. A previsão é de que o processo de fusão leve três meses para ser analisado pelos ministros.

Nesse sentido, União Brasil 44 deve contar com a maior bancada na Câmara dos Deputados, caso permaneça com os números atuais, totalizaria 82 parlamentares.