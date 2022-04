Por Redação

“ O PDT e o Estado precisam de jovens na política atual, e o Guilherme Gama é nosso nome em Formoso do Araguaia e região Sul para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativo do Estado “ Disse Laurez .

“ Agradeço o convite de Laurez Moreira e do PDT para ingressar no time de pré candidatos a deputado estadual, iremos reunir com nossa base para discutir juntos esse projeto, Formoso e toda região sul necessita de representantes na Assembleia Legislativa “. Disse Guilherme Gama