A solenidade ocorreu no Quartel da Polícia Militar, na noite desta sexta-feira, 10.

Na ocasião, a prefeita incentivou os formandos a sempre lutar pelo que acreditam e também a continuar contribuindo com Gurupi e seguir sua jornada de estudos.

“Vocês estão tendo essa oportunidade de aprender, de crescer, vencendo as etapas. E o futuro de vocês, só depende do sonho de cada um de vocês. Todos nós aqui tivemos sonhos e estamos alcançando eles. Mas não basta só sonhar, esse é apenas o primeiro passo, além do sonho temos que ter trabalho duro”, frisou Josi Nunes.

“Imagino o quanto estão felizes por alcançar essa vitória, mas acima disso é apenas o começo de uma grande caminhada. Na busca de conhecimento pra que vocês sejam em um futuro bem próximo profissionais que possam colaborar com o Tocantins e o Brasil” disse o governador do Tocantins, Wanderley Barbosa.

Ao todo, 31 estudantes receberam o certificado de conclusão da 3ª série e 90 concluíram o 9º ano do ensino fundamental e já podem ingressar no ensino médio.

Colégio

O Colégio Militar Presidente Costa e Silva adotou a modalidade de ensino militar em 2019. Na época, contava com 224 alunos. Hoje, a unidade de ensino tem 634 alunos cursando Ensino Fundamental 1 e 2; Ensino Médio Técnico em Instrumento Musical. O Ensino Médio ofertado é na modalidade integral. A unidade de ensino faz parte do Programa Escola Jovem e Ação, com foco no protagonismo juvenil.

Presenças

O evento também contou com a presença do titular da pasta da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), Fábio Vaz, do comandante-geral da PM, coronel Silva Neto, do presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade.

O deputado federal Carlos Henrique Gaguim e pela deputada estadual Claudia Lelis, além de outras autoridades.