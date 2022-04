por Wesley Silas

Segundo o parlamentar, os vereadores elencaram as prioridades do município para que ele como interlocutor entre a região e o Poder Legislativo Estadual possa buscar respostas que a comunidade espera.

“Foi uma reunião de grupos políticos interessados no desenvolvimento de Gurupi e região que quiseram ouvir sobre minhas atuações como as questões de emendas parlamentares, mas não houve fechamento de apoio à minha eleição, apesar que seria muito bem recebido uma apoio político com esta força política em Gurupi”, disse o deputado Eduardo do Dertins.