Por Redação

Uma vitória histórica. Professora Dorinha se consagra como a senadora mais bem votada da história do Tocantins.

Com 98,58% dos votos apurados, Dorinha já somava 389.815 votos. Uma diferença de quase 250 mil votos à frente da segunda colocada.

“Foi a vitória do povo do Tocantins, que escolheu a mudança no Senado, com um representante que esteja mais perto das pessoas. Agradeço a cada um dos quase 400 mil tocantinenses que confiaram em mim para representar o Tocantins no Senado Federal. Tenham a certeza que trabalharei muito por um Estado mais justo para todos”, disse Dorinha após o resultado.

Dorinha aproveitou também para comemorar a vitória do governador Wanderlei Barbosa, que foi reeleito no primeiro turno no Tocantins. “Parabéns ao governador Wanderlei que vem fazendo um grande trabalho e que agora seguirá fazendo muito mais por nosso Tocantins. Parabéns também ao nosso vice Laurez Moreira pela vitória. Juntos, eles no Governo e eu no Senado, vamos trabalhar para melhorar a vida do povo do Tocantins”, afirmou Dorinha.

Para comemorar a vitória, Dorinha, Wanderlei e Laurez se reuniram com apoiadores no comitê em Palmas e depois seguiram em carreata pelas ruas da cidade.