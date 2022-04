“Não sai ninguém e não entra ninguém [com mandato], rebate Eduardo Fortes sobre fogo amigo ao negar entrada de candidato com mandato no PSD

por Wesley Silas

Segundo Eduardo Fortes a reunião aconteceu em um hotel da capital e terminou às 22h da quinta-feira, 31, todo saíram tranquilos com o cumprimento do compromisso feito pelo partido com os pré-candidatos a federal e estadual.

“Foram lidos as nominatas, tanto dos nomes a pré-candidatos a estadual e federal. Não tem candidatos com mandato e quem tá ali continua e não sai ninguém e não entra ninguém. Estava todo mundo unido com a presença de todos os pré-candidatos do partido, como estadual e federal, e ficou uma chapa [para estadual] muito boa com a filiação do Madruga e do pastor Nelcivan que também veio para chapa. É uma chapa sem candidatos com mandatos. A filiações de deputados com mandatos são especulações que estão tendo”, disse Fortes.