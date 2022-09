por Redação

Num discurso emocionado em Palmas, na noite desta quinta-feira, 29, a candidata ao Senado Professora Dorinha agradeceu o carinho que receber do povo do Tocantins nesta campanha. Ao lado do governador Wanderlei Barbosa, candidato à reeleição, e do candidato a vice-governador, Laurez Moreira, Dorinha lembrou do compromisso que fizeram com cada um dos tocantinenses.

“Vamos cuidar das pessoas e mudar a vida dos tocantinenses para melhor. Esse será nosso principal objetivo. Estamos hoje encerrando nossa campanha na capital Palmas depois de ter andado cada um dos 139 municípios do Estado, olhando nos olhos das pessoas e fazendo o compromisso de lutar por um Tocantins mais justo e desenvolvido para todos”, afirmou Dorinha.

A maneira limpa que fez a campanha e a determinação pelo trabalho para o povo do Tocantins foram destacadas por Dorinha. “Fizemos uma campanha que escolheu fazer o debate de ideias e propostas, respeitando a população e planejando o futuro do Tocantins”, mencionou.

O governador Wanderlei Barbosa reforçou a aliança sólida que ele e Dorinha construíram nesta campanha. “Vamos governar esse Estado olhando por todos os tocantinenses. E teremos Dorinha no Senado que vai nos ajudar a trazer recursos e defender o Tocantins no Congresso Nacional”, disse o governador.

Laurez também destacou a importância de Dorinha no Senado para o Estado. “Dorinha é uma referência de competência no Congresso e vai nos orgulhar muito sendo a nossa representante no Senado Federal”, garantiu Laurez.

Na manhã desta sexta-feira, 30, Dorinha recebeu apoiadores e fez reunião com equipe de campanha. No sábado, 01, Dorinha vai a Gurupi onde realiza uma grande caminhada ao lado de Wanderlei e Laurez, depois participa de carreata em Lajeado.