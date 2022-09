Por Redação

O final de semana da senadora e candidata à reeleição, Kátia (Progressistas), foi marcado por novos apoios e pela consolidação de um grupo político forte na Capital. Após anúncio oficial do apoio da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, à candidatura de Kátia, elas estiveram juntas novamente em Taquaruçu neste domingo (04), durante aniversário do candidato a deputado federal Major Negreiros, reafirmando a consolidação da parceria política. Na sexta-feira à noite, também em Palmas, Kátia prestigiou o disputado comício do candidato à Estadual Rogério Freitas, que também engrossa a corrida Kátia para o Senado. Outra parceria fechada na Capital, durante encontro com Kátia no domingo, foi com a vereadora Irmã Conceição.

Em Taquaruçu, Kátia deixou claro que o apoio de Cinthia marca muito mais do que apenas um movimento eleitoral para este ano. A parlamentar lembrou que desde Siqueira e Brito Miranda não há um segmento político forte que tenha a responsabilidade com o Tocantins que estes dois tiveram, e que a união com Cinthia é o começo de um grande projeto.

“Quem vai conduzir nosso Estado para a prosperidade como Siqueira fez? Nosso Tocantins não pode ficar à deriva de coligações que não têm projeto de governo. Me disponho a fazer parte do projeto político da Cinthia, que está começando agora. Ser prefeita foi o primeiro passo de um futuro brilhante. Quando comecei as pessoas achavam que minha trajetória iria acabar logo ali, mas eu pelejei e cheguei até onde cheguei”, disse Kátia.

Ao lado do esposo e candidato a deputado estadual, Eduardo Mantoan, a prefeita de Palmas defendeu a união do grupo, que conta com Major Negreiros, vereador por dois mandatos e ex-secretário de Agricultura da Capital, como grande parceiro. Cinthia também ressaltou a experiência de Kátia como fundamental para ajudar a trazer os recursos que Palmas e o Tocantins precisam.

“A senadora sabe onde estão todas as portas para serem abertas e que irão prospectar o estado do Tocantins. Nós vamos poder escrever história, que começa aqui e com certeza tem projeto grande e audacioso, principalmente pensando na representatividade do nosso povo, e em Siqueira Campos, com quem fizemos política juntos e ajudamos a carregar o piano”, lembrou Cinthia.

Logo após o evento em Taquaruçu, Kátia seguiu para Barrolândia onde os moradores tomaram as ruas para mais uma vez prestigiar a tradicional cavalgada, suspensa até então por causa da pandemia do Coronavírus.

Rogério Freitas defende candidatura de Kátia frente a multidão em Palmas

Na noite de sábado a senadora Kátia prestigiou o lançamento da candidatura a deputado Estadual de Rogério Freitas. Uma verdadeira multidão – 8 mil pessoas segundo a organização – tomou a frente da ATM para ouvir Rogério e os candidatos apoiados por ele. Freitas defendeu a sua candidatura para a Assembleia Legislativa, a de Gylwander para a Câmara dos Deputados e pediu votos para reconduzir Kátia ao Senado.

“Um dos motivos que me leva a apoiar a senadora Kátia é ela estar no Congresso há mais de 20 anos sem nunca ter se envolvido com corrupção”, defendeu Freitas durante discurso.

Kátia falou na importância da eleição de Rogério Freitas para a Assembleia Legislativa e reiterou seu compromisso, caso reeleita, principalmente com as pessoas mais necessitadas.

“Vou fazer uma mudança radical no mandato. Cada dia, cada real trazido será única e exclusivamente direcionado ao combate à fome, pobreza e miséria do meu Estado. Chega de tanto tijolo, parede e cimento. Quero investir em gente, em pessoas. Amenizar as desigualdades. Vamos cuidar de gente”, disse.